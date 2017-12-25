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Мурманская область. Арктика25.12.17 16:28

Больницы Мурманской области получили девять новых автомобилей скорой медицинской помощи

Сегодня по распоряжению правительства РФ в Мурманск поступили девять новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Ключи от машин главным врачам областных больниц вручила губернатор Марина Ковтун. Шесть карет скорой медицинской помощи приняла областная станция скорой медицинской помощи, по одной – Кольская и Печенгская районные и Оленегорская городская больницы.

Всего за счёт средств федерального бюджета Мурманская область получит 14 новых автомобилей скорой помощи на общую сумму 33,5 млн рублей: 12 машин ГАЗ «Соболь» и два УАЗа. Все машины с полным приводом, в зимнем исполнении, в том числе с дополнительным отоплением медицинского салона. Оставшиеся пять машин будут переданы медикам в ближайшее время.

Половина машин направляется в семь населенных пунктов в соответствии с программой «Комплексное развитие моногородов»: в Заполярный, Никель, Оленегорск, Ловозеро, Мончегорск, Ковдор и Кировск.

«Каждая переданная сегодня в больницы машина – это спасённые завтра человеческие жизни. Очень важно, что новые машины встанут в строй накануне новогодних каникул. Для «скорой помощи» это один из самых напряжённых периодов, и пополнение автопарка здесь более чем кстати», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

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Артём
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александр
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Валентин
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