Больным жителям Кандалакши приносят извинения и обещают внедрить проект «Доброжелательная поликлиника» в 2018-2019 гг.

В настоящее время в поликлинике Кандалакши на прием к врачу можно записаться не только через регистратуру, но и в электронном виде. Запись на приём к узким специалистам и проведение диагностических исследований, в том числе анализ крови, ведётся врачами на приёме и/или через регистратуру поликлиники.

Как пишет Министерство здравоохранения Мурманской области, действительно по понедельникам в первый час работы поликлиники может формироваться очередь. В настоящее время администрацией больницы ведётся работа по определению оптимальной маршрутизации пациентов с разделением потоков (по болезни или профилактический осмотр), и возможностью выдачи пациентам информации о дате, времени и месте сдачи анализов крови вместе с направлением.

В связи с тем, что разработка маршрутизации требует определенного времени, администрация больницы приносит извинения жителям Кандалакши за доставленные неудобства.

Кроме того, за счёт средств регионального бюджета в 2018-2019 гг. планируется выполнение работ по реконструкции здания ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» по адресу: г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 11а, в котором будут размещены взрослая и детская поликлиники. При реконструкции будут использованы принципы проекта «Доброжелательная поликлиника».