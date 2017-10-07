Большая афиша выходных дней

г.Кировск

7 октября - 12.00-16.00

В рамках Года экологии центральная городская библиотека им. А.М. Горького совместно с клубом «Фиалки на Мурмане» приглашает на выставку-ярмарку «Лето мы приблизим сами». Все желающие смогут оценить красоту фиалок, стрептокарпусов, глоксиний, посетить мастер – класс по уходу за домашними цветами. Выставка состоится в читальном зале библиотеки

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

7 октября - 22.00-3.00

Танцы для взрослых! Зажигательные композиции прошлых лет и современные хиты. Категория участников 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 октября - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека продолжает новый проект – цикл познавательных часов выходного дня «Мы расскажем вам о…». Второй час под названием «Волшебная сила слов» по творчеству Валентины Осеевой. Приглашаются все желающие.

г.Кировск, ул.Кондрикова 3а. Городская детско-юношеская библиотека.

8 октября – 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке возобновляет свою работу клуб «Аистёнок». Приглашаем каждое воскресенье будущих мам и пап на занятия клуба: опытные врачи и педагоги помогут подготовиться к благополучному появлению вашего ребёнка на свет.

г.Кировск, ул.Хибиногорская, 36. Городская детско-юношеская библиотека.

8 октября в 17.00

Состоится концерт Российско-норвежского коллектива академической музыки «KammerRomanse» в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц».

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

17 октября – 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, Центральная площадь города Кировска.

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает на художественную выставку «Морские мотивы» работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств № 1 им. А.С. Розанова, посвященную 200-летнему юбилею И. Айвазовского. Выставка работает до 10 октября в часы работы библиотеки.

Хибинский литературный музей Венедикта Ерофеева центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку к 80-летнему юбилею Владимира Александровича Смирнова - поэта, журналиста, краеведа, «литературного первопроходца Русского Севера». Выставка работает до 20 октября в часы работы библиотеки.

Абонемент центральной городской библиотеки им. А.М. Горького приглашает посетить книжную выставку «Книга - именинница». Представлены книги, отмечающие в 2017 году свои круглые даты. Среди них самая старшая – поэма «Слово о полку Игореве», которой исполняется 830 лет и самая младшая – роман А.Н. Рыбакова «Дети Арбата», ей исполняется 30 лет. Посетить выставку можно до 12 октября в часы работы библиотеки.

г.Апатиты

7-10 октября

В центральной городской библиотеке проходят бесплатные консультации для пожилых людей по работе на ПК.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. Центральная городская библиотека.

Городская детско-юношеская библиотека

(г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53)

Объявляет набор детей 4-6 лет в школу литературного развития «Книга на ладошке». Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. Начало занятия в 17.10, продолжительность - 50 минут. Ребят ждёт чтение интересных книг и творческие занятия.

г.Оленегорск

7 и 8 октября – 16.00

В ЦКиД «Полярная звезда» пройдёт финал открытого молодежного фестиваля вокала «Взлетная полоса».

г.Оленегорск, Ленинградский просп.,5. ЦКиД «Полярная звезда».

9 октября - 19.00

В музыкальной школе состоится концерт российско-норвежского коллектива «Kammerromans».

г.Оленегорск, ул.Бардина, 43. Музыкальная школа.

г.Заозёрск

8 октября – 18.00

Конкурсно-развлекательная программа «Мама, папа, я – национальная семья» г.Заозёрск, ул.Флотская, 1. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Снежногорск

7 октября - 14.00

В ГДК «Современник» пройдёт театрализованная программа «Как Емеля в город ездил».

г.Снежногорск, ул. Мира, 3. ДК «Современник».

г.Гаджиево

7 октября - 17.00

В Доме офицеров флота в рамках мероприятий антитеррористической направленности начнется квест «Миссия выполнима» среди детей и подростков.

г.Гаджиево, ул.Ленина, 53а. ДОФ.

пгт.Мурмаши

7 октября - 14.00

В ДК «Энергетик» состоится открытие выставки фотоколлажей Александра Говорова «Меломан».

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

ЗАТО г.Североморск

7 октября - 14.00

Североморская городская библиотека № 2 приглашает на литературный праздник «Возраст осени прекрасной».

ЗАТО г.Североморск, ул. Головко, 5. Североморская городская библиотека № 2.

8 октября - 15.00

Центральная детская библиотека на базе Дома детского творчества имени Саши Ковалева проведёт литературную гостиную «Тебе, через сто лет», посвящённую 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

ЗАТО г.Североморск, ул. Головко, 1а. Центральная детская библиотека.

г.Мурманск

7 октября - 10.00-20.20

Мурманчан приглашают на праздник, посвящённый 101-й годовщине города-героя. Программа мероприятий ко Дню города:

10.00-19.00 - детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»;

10.50 - старт VIII авто-мотопробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский - просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 - старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (ТЦ «Пассаж» - просп. Кольский - просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

12.00 - старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по просп. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.00 - начнётся народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». В программе: 13.00-15.00 - работа фотозоны, 14.00-16.00 - музыкальный шатёр «Караоке», 14.30-16.00 - уличный театр от ДК «Первомайский», 15.00- 16.30 - уличная игра «Квест по городу», 15.30-17.00 - спортивные аттракционы, 17.30-18.00 - танцевальная программа, 17.30 - 18.30 - выступление уличных музыкантов;

13.30 - заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр , посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семёновское, лодочная станция);

14.00-17.00 - в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодёжные интерактивные площадки;

19.00 - на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» стартует праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие»;

20.15 - файер-шоу от группы «Ифрит» (площадь Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»);

20.20 - праздничный фейерверк.

7 октября - 11.00

Открытие XVII литературного фестиваля-форума «Капитан Грэй». Литературный фестиваль-форум «Капитан Грэй» – это неконкурсная площадка для встречи молодых авторов с профессиональными писателями, возможность представить свои произведения на суд компетентного жюри и поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с коллегами по цеху, издателями и экспертами в области языка. Форум проводится по трём направлениям: проза малых форм, поэзия, поэтическая песня. В программе: семинары и мастер-классы.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 19. Мурманское отделение Союза писателей России.

7 октября - 11.00

Начало работы мини-выставки «10-й сталинский удар» Мини-выставка «10-й сталинский удар» посвящена началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года – единственной в истории Великой Отечественной войны, проведенной в условиях Крайнего Севера. На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки, выпуски газеты «Часовой Севера» периода проведения операции. Выставка будет работать до 7 ноября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

7 октября - 12.00 и 14.30

Премьера спектакля «Маленькая дочь Солнца». «Маленькая дочь Солнца» – спектакль по мотивам саамской сказки «Акканийди – Ясное Пятнышко». Режиссёр – Екатерина Ефремова; художник – Ольга Преснякова; композитор – Пётр Макаров. В спектакле заняты: артисты Денис Дмитриев, Екатерина Боярских, София Гондаренко, Тамара Лашина, Екатерина Ефремова.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

7 октября - 14.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «Природа Мурманской области». Посетителям будет представлена учебная программа, рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона. После просмотра программы гости музея смогут проверить свои знания с помощью интерактивного приложения на планшетах.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения, I этаж.

7 октября - 16.00

Демонстрация учебной интерактивной программы «История Мурманска». Посетителям будет представлена учебная программа, рассказывающая об основных этапах развития города Мурманска. После просмотра программ гости музея смогут проверить свои знания с помощью интерактивного приложения на планшетах.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения, I этаж.

7 октября - 18.00

В арт-кафе Мурманска пройдёт заключительный концерт региональных авторов и исполнителей XVII литературного фестиваля-форума «Капитан Грэй».

г.Мурманск, ул.Карла Маркса, 6/1.Арт-кафе.

8 октября - 11.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт акция «Читаем вместе! Читаем вслух!». Подростки и родители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений, тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем жителям города. Выбранные произведения разнообразны – рассказы о войне, детские классические книги, юмористические зарисовки и романы современных писателей. Родители также смогут прочитать произведения, которые они читали, когда были подростками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодёжи.

8 октября - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед показом спектакля «Зима в Простоквашино» воспитанники Мурманской музыкальной школы № 5 проведут для юных зрителей концерт, посвященный Дню музыки. Для маленьких зрителей театра выступят гитаристы, скрипачи и балалаечники, а талантливые юные вокалисты подарят зрителям хорошо знакомые и любимые всем песни.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

8 октября - 13.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоится литературно-игровой час «Волшебные приключения на острове Чтения». Дети и их родители встретятся с любимыми книжными героями. Они отправятся на чудо-остров Чтения, где примут участие в волшебных приключениях. В пути участников мероприятия ждут препятствия, непростые задачи, хитрые вопросы, эстафеты, игры и конкурсы. Только самым решительным, быстрым и дружным ребятам удастся пройти все испытания и отыскать заветный сундук. В заключение праздника пройдет награждение победителей викторины «Я иду по лесу», которая проходила с 20 июня по 1 октября. В викторине приняли участие 87 юных читателей Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

г.Мурманск , ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов.

8 октября - 14.00

Концерт «А у нас во Дворце». Лучшие коллективы областного Дворца представят свои хореографические, вокальные и цирковые номера. После концерта продолжится запись в коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

8 октября - 15.00

Показы документальных фильмов в рамках работы Виртуального филиала Русского музея. Показ фильмов «Фёдор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский» и «Живописец. Портретист. Иконописец В. Л. Боровиковский» из цикла авторских программ директора Государственного Русского музея Владимира Гусева «Век Русского музея».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

8 октября - 15.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон». Дети и молодёжь с ограниченными возможностями здоровья от 7 до 35 лет из Мурманской области представят жюри работы в номинациях «Литературное творчество», «Музыкальное творчество», «Театральное творчество» и «Изобразительное творчество» на тему «Наш дом – планета Земля!».

В рамках конкурса состоится познавательный поединок «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд». Северяне решат кроссворды, ребусы, шарады и головоломки, а также ответят на вопросы викторины. Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными сувенирами. По результатам работы жюри в каждом поединке и возрастной группе будут присуждены дипломы I, II и III степени. Мероприятие направлено на развитие художественного творчества детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование интереса к познавательной деятельности и художественному творчеству, формирование экологической культуры через творческую деятельность.

г.Мурманск, ул. Пушкинская 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

8 октября - 17.00

В Мурманской областной филармонии состоится концерт «Бах и итальянские виртуозы». В исполнении волгоградского органиста Владимира Королевского и московского гобоиста Алексея Балашова прозвучат произведения Иоганна Баха, Томазо Альбинони, Антонио Вивальди, итальянских композиторов-романтиков XIX века - Джоаккино Россини и Антонио Паскулли.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

10 октября - 19.00

В Мурманской областной филармонии состоится открытие виртуального концертного зала. Это всероссийский проект Московской государственной филармонии, в котором участвуют многие города нашей страны. Первая программа называется «Венский блеск». В исполнении «Виртуозов Москвы» под управлением австрийского дирижера и скрипача Питера Гута прозвучат сочинения Иоганна Штрауса и его современников. Запись концерта будет демонстрироваться на большом экране в концертном зале филармонии. Подобные показы планируется проводить раз в месяц.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской,3. Мурманская областная филармония, концертный зал.

11 октября – 14.00

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги Евгения Шталя «Литературные Хибины: энциклопедический справочник. 1835-2015». Составитель справочника – библиограф и краевед, создатель музея писателя Венедикта Ерофеева кировчанин Евгений Шталь. Евгений Николаевич является постоянным автором научно-популярного и информационного журнала «Тиетта» Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук.

Книга «Литературные Хибины» является результатом десятилетнего кропотливого труда Евгения Шталя. Издание включает биографию и библиографический список трудов и публикаций 1270 российских и иностранных авторов, которые с 1835 по 2015 гг. писали художественные произведения или научно-популярные очерки о Кировске и Апатитах.

Биографические сведения о большом количестве авторов, побывавших в Хибинах, опубликованы впервые. Из них мы узнаем о хибинском литературном следе журналиста Бориса Левитеса, кинорежиссера Романа Кармена, писателя Даниила Гранина, многих северных авторов: историков Ивана Ушакова и Алексея Киселева, писателей Виктора Тимофеева и Александра Миланова, журналиста Валерия Берлина и многих других.

Книга Евгения Николаевича Шталя имеет научную, историческую и краеведческую ценность. Часть тиража издания уже передана в фонды библиотек Мурманской области.

На презентации автор расскажет о работе над справочником, прокомментирует логику отбора персоналий, а также ответит на вопросы читателей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дороги Параскевы» - по 8 октября; «Василий Кандинский: Линия. Точка. Плоскость»; «Игра в стекла: бижутерия» из цикла «Простые вещи»; «Радость постижения бытия»; «Ощущение города»; «Мудрый японец Кензо Такада»; «Графика Бориса Сюхина из собрания музея», посвящённой 85-летию со дня рождения художника.

8 октября – 15.00

В виртуальном филиале Русского музея состоится трансляция передачи «Федор Рокотов. Дмитрий Левицкий. Владимир Боровиковский» и «Живописец. Портретист. Иконописец В. Л. Боровиковский».

8 октября – 16.00

В виртуальном филиале Русского музея состоится трансляция передачи «Борис Кустодиев».

11 октября

«Открывается экспозиция «Ленин. Без политики».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Природное наследие - особо охраняемые природные территории Мурманской области» - по 9 октября; «Золотое кольцо России» - по 9 октября; «Прочитать о войне, чтобы помнить… К 73-летию Петсамо - Киркенесской операции»; «Забытый наряд мелодии»; «Для творчества нет преград»; «Экология и здоровье человека на Севере»; «ЛИ-ЦА»; «Фантазии души и рук творения»; «Остаться в живых»; «Мурманское книжное издательство: 1957-2017».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Поэт, сын земли Кольской. Владимир Смирнов» из цикла «Сделано в СССР»; «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития»; «Василий Теркин»; «На дрейфующих льдах»; «Масштабные модели»; «Красная книга Мурманской области глазами детей».

7 октября – 14.00 и 16.00

Состоится демонстрация учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. В 14.00 посетителям будет представлена учебная программа «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении, климате, растительном и животном мире Кольского полуострова, а также о природоохраняемых территориях нашего региона. В 16.00 гости музея просмотрят учебную программу «История Мурманска», повествующую об основных этапах развития города Мурманска: о предпосылках создания города, Первой мировой войне, основании Романова-на-Мурмане, интервенции и гражданской войне, развитии Мурманска в довоенный период, тяжелейшем периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., послевоенном восстановлении города, 1950 -1980-е гг., кризисе 1990-х гг. и 2000 годах.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области. После просмотра программ посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения на планшетах.

7 октября

Начнёт работу мини-выставка «10-й сталинский удар», посвященная началу Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной операции 1944 года – единственной в истории Великой Отечественной войны, проведенной в условиях Крайнего Севера. На выставке будут представлены фотографии, фронтовые письма, открытки и выпуски газеты «Часовой Севера», выпускавшиеся в период проведения операции.

7 октября 1944 года части 14-й армии Северного флота при поддержке 7-й воздушной армии начали Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию – «Десятый сталинский удар», цель которой - полное изгнание немецко-фашистских захватчиков из Советского Заполярья. Главный удар наносился левым флангом 14-й армии в направлении на Луостари и Петсамо.

В ходе Петсамо-Киркенесской операции территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчиков. 22 октября 1944 года в целях завершения разгрома противника советские войска перешли норвежскую границу и начали освобождение Северной Норвегии. В честь побед советских воинов, освобождавших Заполярье, в Москве четырежды гремели залпы салютов.Героическая оборона Заполярья и самоотверженность тружеников Мурманской области сковали в Арктике значительные силы противника, обеспечили бесперебойную работу стратегических морских и сухопутных коммуникаций на Севере страны, а также регулярное поступление военных грузов от наших союзников по антигитлеровской коалиции. Выставка будет работать до 7 ноября.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Работает фотовыставка «Свидание с вечностью» охотника на полярное сияние Виктора Трошенкова; выставка художника Сергея Еремкина «Заполярье - глазами природы».

8 октября - 11.00

Ация «Читаем вместе! Читаем вслух». Подростки и родители смогут прочитать отрывки из своих любимых произведений, тем самым рекомендуя их к прочтению своим сверстникам и всем жителям города.

8 октября - 13.00

Литературно-игровой час «Волшебные приключения на острове Чтения». Детей и их родителей ждет встреча с любимыми книжными героями. Участники отправятся на чудо-остров Чтения, где их ждут волшебные приключения. В заключение праздника пройдет награждение победителей викторины «Я иду по лесу», которая проходила с 20 июня по 1 октября.

8 октября - 13.00

Творческая акция «Читаем и играем». Для всех посетителей будет проходить мероприятие под названием «Осенние забавы Бабы Яги». Ребята от 6 до 14 лет вспомнят сказки, в которых встречается главная героиня, поучаствуют в викторинах и играх, а также сделают полезную поделку для дома, вспомнив одного из героев русских сказок.

11 октября - 17.30

В отделе психологической поддержки читателей начнет свою работу в новом учебном году студия «Библиодетка».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжает работу выставка работ фотоклуба «Имандра», посвященная 80-летию города Мончегорска.

8 октября - 14.00

Приглашает на концерт для взрослых и детей «А у нас во Дворце».

8 октября - 15.00

Пройдёт областной интеллектуально-творческий очно-заочный конкурс «Интеллектуальный марафон» для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

11 октября - 18.00

Состоится вечер отдыха для северян старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Красный. Живопись, народное и декоративно-прикладное искусство из собрания Русского музея»; «Живопись Алексея Попова-Правокумского».

7 октября – 18.00

«Пиковая дама». А.С. Пушкин. Моноспектакль. Исполнитель - народный артист РФ Евгений Князев (г.Москва). Концертный зал.

8 октября – 17.00

«Бах и итальянские виртуозы». Владимир Королевский – орган (г.Волгоград) и Алексей Балашов – гобой (г.Москва). Концертный зал.

10 октября – 19.00

«Венский блеск». Открытие Виртуального концертного зала.

14 октября – 18.00

«Все о любви». Евгений Южин – тенор (г.Санкт-Петербург) и ансамбль народных инструментов «Экспромт» (г.Мурманск). Концертный зал.

15 октября – 17.00

«Джазовые Портреты Стиви Уандера». Фестиваль «Мелодии Арктики». Квартет Олега Бутмана. Концертный зал.

17 октября – 19.00

Джаз и спиричуэлс. Всемирные Дни музыки. Мэнди Гейнс (вокал), Патрик Келли (орган), США. Большой зал.

21 октября – 17.00

«Вариации от барокко до рока». Мурманск-классик-квинтет. Музыкальная гостиная.

22 октября – 14.00

«Когда некогда». Концерт для детей. Ансамбль «Лёгкие люди» (г.Мурманск).

27 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

28 октября – 15.00

Балет для детей «Пиноккио». Концертный зал.

28 октября – 19.00

Московский балет. Гала-концерт с участием артистов Государственного академического Большого театра. Концертный зал.

29 октября -17.00

Вечер романса «Не пробуждай воспоминаний...». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 октября – 19.00

«Продавец дождя». Мелодрама в двух действиях, Р. Нэш. 16+

8 октября – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

8 октября – 19.00

«Хитроумная влюбленная». Озорная комедия в двух действиях. Лопе де Вега. 12+

11 октября – 19.00

«Соседки». Трагикомедия по пьесе Ж.Франко. 12+

12 октября – 19.00

Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

12 октября – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. 18+ Малая сцена.

13 октября – 19.00

«Ох уж эта Анна!» Комедия в двух действиях. М. Камолетти. 18+

14 октября – 12.00

«Осторожно: дети!» Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. А. Богачёв. 6+

14 октября – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно, 100-летию Мурманска посвящается. 12+

15 октября – 11.30 и 14.00

«Сказочные приключения Мокея, или Как Бабы яги сказку спасали». Звёзды Петербургской оперетты. Музыкальная сказка для детей и их родителей. 0+

15 октября – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Комедия. Г. Слуцки. 16+

16 октября – 19.00

«Сильва». Звезды Петербургской оперетты. Имре Кальман. Оперетта в двух действиях. 6+

17 октября – 19.00

«Летучая мышь». Звёзды Петербургской оперетты. Иоганн Штраус. Оперетта в двух действиях. 6+

19 октября – 19.00

«Проделки Ханумы». Музыкальная комедия в двух действиях. А. Цагарели. 12+

20 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

21 октября – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

21 октября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

22 октября – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

22 октября –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

25 октября – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 16+

26 октября - 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

27 октября - 19.00

«Мужчины по выходным». Комедия в двух действиях. В. Мережко. 16+

28 октября – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

28 октября – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

28 октября – 19.00

«...Будем жить как боги?..» Мелодрама в 2-х действиях. Ю. Поляков. 16+

29 октября – 12.00

«Зачарованное царство». Музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Богачева. 6+

29 октября -19.00

«Rock-n-roll на закате». Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. М. Хейфец. Малая сцена. 12+

30 октября – 19.00

«Круг друзей». Концерт памяти Михаила Круга. 12+

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

7 октября – 12.00 и 14.30

«Маленькая дочь Солнца».

7 октября – 12.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 10.00

«Пряничный человечек».

8 октября – 12.00 и 14.30

«Зима в Простоквашино».

8 октября – 17.00

«Золушка».

13 октября – 16.30

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 10.00

«Телефон». Спектакль.

14 октября – 12.00

«Пастушка и трубочист».

14 октября – 17.00

«Маша и медведь».

15 октября – 10.00

«Маша и медведь».

15 октября – 12.00 и 14.30

«Королевские зайцы».

15 октября – 17.00

«Самый лучший день».

20 октября – 16.30

«Полянка».

20 октября – 19.00

«Снова туда, где море огней». Голоса Заполярья.

21 октября – 10.00

«Полянка».

21 октября – 12.00 и 14.30

«Тайна дочери короля

21 октября – 17.00

«Телефон».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 октября – 18.00

«Гроза». Драматические спектакли.

15 октября – 11.00

«Кошкин дом». Детский спектакль.

15 октября – 18.00

«Любовь по-французски». Драматический спектакль.

21 октября – 18.00

«Барышня-крестьянка». Драматический спектакль.

22 октября – 11.00

«Грибной переполох». Детский спектакль.

22 октября – 18.00

«Примадонны». Драматический спектакль.

28 октября – 18.00

«Панночка». Драматический спектакль.

29 октября – 11.00

«Муха-цокотуха». Детский спектакль.

29 октября – 18.00

«Такая долгая война». Премьера, драматическая, современная драма.

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Трансформация плоскости» - по 2 октября; фотовыставка Натальи Кузьминых «Улыбки северной природы», посвященная Дню города Мурманска.