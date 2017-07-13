Большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ

Прибыль банковского сектора за шесть месяцев достигла 770 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это источник роста капитала для банковской системы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

Она отметила, что в июне продолжился рост и в активах, и в кредитах экономике. «Заметно выросли кредиты физическим лицам, опережающими темпами растёт ипотека. Вклады населения также показали прирост. Характерно, что доля вкладов населения в пассивах банка превысила долю корпоративного фондирования», - сказала председатель ЦБ.

По её словам, по итогам первого полугодия активы банковского сектора увеличились на 2,2% с очисткой от влияний валютного курса, кредиты экономике выросли на 1,8%. «Мы видим, что стабилизируется и начинает снижаться доля просроченной задолженности. Прибыль банковского сектора за шесть месяцев достигла 770 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это источник роста капитала для банковской системы», - сообщила председатель.

«Эти тенденции показывают, что банковская система восстанавливается, уже наращивает кредитование и будет расширять его в дальнейшем», - добавила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина также сообщила, что большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ пройдена. «Многие виды недобросовестных, но считавшихся нормой, практик ушли в прошлое. Конечно, много ещё предстоит сделать и доделать», - сказала она, пишет finmarket.ru.

Но оптимистическому настрою председатель ЦБ РФ противоречат выводы российских экспертов. Как «Арктик-ТВ» сообщало, прирост вкладов населения в России наблюдается только за счёт ежемесячной капитализации процентов, считает старший аналитик по финансовым рынкам «Райффайзенбанка» Денис Порывай.