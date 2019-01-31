Большая часть жителей Мурманской области довольна качеством жизни

Под руководством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание тематической рабочей группы по совершенствованию государственного управления и подготовке к военной службе. На заседании были подведены итоги опроса населения за 2018 год, проводимого на официальном портале правительства Мурманской области ежегодно.

По итогам опроса в 2018 году удовлетворенность населения Мурманской области жилищно-коммунальными услугами составила 86,1%. Среднеобластной уровень удовлетворенности качеством транспортного обслуживания населения – 81,4%. Самый низкий уровень удовлетворенности качеством автомобильных дорог – 65,2%.

В ходе заседания отмечено значительное увеличение количества респондентов в большинстве муниципальных образований. В целом по региону в отчётном периоде в сравнении с 2017 годом количество участников опроса увеличилось почти в четыре раза – около 10 тысяч анкет. Вследствие этого достоверность полученных данных существенно возросла. В числе абсолютных лидеров по количеству анкет и по их приросту – города Мурманск, Мончегорск и Оленегорск, а лидерами рейтинга с учетом численности трудоспособного населения стали Терский район, ЗАТО г. Островной, а также город Мурманск. Главам администраций муниципальных образований Мурманской области даны рекомендации принять меры, направленные на улучшение качества автомобильных дорог и водоснабжения.