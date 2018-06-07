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Мурманская область. Арктика07.06.18 07:15

«Большая гонка» для самых маленьких, но под присмотром сотрудников Госавтоинспекции

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественной организацией «Nord Bike» провели детские соревнования. Ребята могли попробовать пройти «трассу» на самокатах, велосипедах и велобегах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подобные соревнования проходят с наступлением лета ежегодно. В этом году изъявили желание поучаствовать более 80 детей разного возраста.

До начала и после окончания гонок инспекторы ГИБДД города Мурманска пообщались с участниками заездов и провели викторину на знание правил дорожного движения, за правильные ответы в которой ребятам вручались яркие сувениры. В ходе викторины дети отвечали на вопросы инспекторов и демонстрировали свои великолепные знания в области дорожных знаков, сигналов светофора и правил поведения на велосипеде.

В профилактической беседе сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам об основных правилах поведения на улице, опасных ситуациях на дороге и необходимой экипировке при управлении велосипедом. Чтобы дети не забывали о своей безопасности, инспекторы вручили им памятки пешехода и световозвращающие элементы, которые дети пообещали использовать, когда вечера и ночи в Мурманской области снова станут темными.

Сотрудники полиции уверены, что участие в подобных мероприятиях обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах с юных лет.

 

 

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