«Большая приборка» - в Александровске состоится общегородской субботник

Сделать свой город чище может каждый житель большого ЗАТО. 21 июля в городах муниципалитета пройдёт «большая приборка».

В первую очередь надлежит привести в порядок улично-дорожные сети, проезды, дворовые территории, территории мест массового пребывания населения, а также территории организаций всех форм собственности.

Время начала санитарной уборки и благоустройства территории ЗАТО Александровск в городах Полярный Снежногорск, Гаджиево, н.п. Оленья Губа назначено на 14 часов.

Сбор в г.Полярный – по месту нахождения организаций; г.Снежногорск – площадь им. В. Мурко (ДК «Современник»); г.Гаджиево - площадь им. Л.Матушкина (ДОФ).

По традиции, фронт работ для сотрудников учреждений и организаций муниципалитета, а также войсковых частей, определен соответствующим распоряжением главы администрации ЗАТО Александровск Семеном Кауровым.