Мурманская область. Арктика12.06.17 09:15
Большая вода: холостой сброс с Каскада Нивских ГЭС
Руководство Каскада Нивских ГЭС уведомляет о начале производства холостых сбросов воды через водосброс Иовской ГЭС-10 (н.п.Зареченск) с 12 июня. Расчётная величина сброса до 200 куб. м/с.
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