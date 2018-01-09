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Мурманская область. Арктика09.01.18 07:10

Больше 10 тысяч северян посмотрели новогодние спектакли Мурманского областного театра кукол

В Мурманском областном театре кукол подвели предварительные итоги  новогодней кампании. Спектакли и веселая интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки проводились с 20 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

На стационаре театра состоялся показ двух премьер: для самых маленьких зрителей от 2 до 4-х лет режиссер из Москвы Влад Костин поставил спектакль «Когда родился Дед Мороз…» (художник – Светлана Рыбина), а для деток от 5-ти лет режиссер из Санкт-Петербурга Петр Васильев подготовил спектакль «Умка» (художник – Алевтина Торик).

С 20 декабря по 8 января на новогодние ёлки и спектакли на стационаре театра пришло больше 7000 человек. За это время было показано 38 спектаклей для малышей и 27 для деток постарше – итого – 65 спектаклей.

В декабре 2017 года театр активно гастролировал по региону со спектаклем «Гусенок». После каждого спектакля ребят ждала встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами! В Мурманске спектакль с интермедией состоялся на площадке Мурманского академического лицея, средних школ №№ 50, 11, 53 и 41. В Оленегорске – на площадке Центра культуры и досуга «Полярная звезда», в ЗАТО Гаджиево – в школе № 279.

Всего на выездных площадках города и области состоялось 13 спектаклей, их посмотрели 1327 зрителей.

В рамках традиционной новогодней деятельности театра состоялось несколько благотворительных спектаклей в городе Мурманске и Мурманской области:  20 декабря в в/ч № 34630 п. Кильдинстрой состоялся спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией; 21 декабря спектакль «Гусёнок» с новогодней интермедией прошёл в ГОБОУ «Минькинская школа-интернат» и МБУК «Междуреченский СДК»; 27 декабря в рамках благотворительной акции актеры театра выезжали с новогодним поздравлением и вручением подарков в отделение онкологии Детской городской больницы.  28 декабря был проведён благотворительный спектакль на стационаре театра для детей с ограниченными физическими или социальными возможностями, воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и других муниципальных детских учреждений. Спектакль сопровождался новогодней интермедией с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также героев спектакля.

29 декабря состоялся спектакль «Кто сказал: «Мяу?» с новогодней интермедией на площадке ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

Уже четвертую новогоднюю кампанию Мурманский областной театр кукол активно сотрудничал с Мурманской областной детско-юношеской библиотекой. На сцене библиотеки состоялось 18 представлений, их посмотрели 1436 зрителей.

Новогодняя кампания на стационаре театра продолжится 13 и 14 января.

 

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Роман
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