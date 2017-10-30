Больше 1000 юных северян посмотрели спектакль «Маленькая дочь Солнца» Мурманского областного театра кукол

Завершился второй этап гастролей Мурманского областного театра кукол по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области в рамках реализации проекта «Саамские сказки детям Севера», который осуществляется при грантовой поддержке президента Российской Федерации.

Выездной спектакль «Маленькая дочь Солнца» по мотивам саамской сказки «Акканийди - Ясное Пятнышко» посмотрели более 1000 юных северян посёлков Туманный, Териберка, Печенга, Никель, Междуречье, Ревда, сёл Краснощелье, Ловозеро и г.Заполярный.

Сотрудники ревденского Дома культуры объявили коллективу театра официальную благодарность, а глава администрации сельского поселения Ловозеро Ловозерского района Николай Курзенев и заместитель и.о. главы администрации Ловозерского района Надежда Кузнецова вручили артистам благодарственные письма.

Труппа театра кукол Мурманска продолжит гастроли в Кандалакшском, Кольском и Ковдорском районах. 30 октября спектакль «Маленькая дочь Солнца» увидят в п. Молочном, 31 октября - в нп.Зареченск и п.Белое море, 1 ноября в с.Лувеньга и п.Нивский, 2 ноября артисты театра подарят спектакль юным жителям Ковдора и п.Енский, а 3 ноября - северянам ст.Лопарская.