Больше дорог, строже контроль

В этом году в Мурманске будет приведено в порядок почти на 80 процентов больше дорог, чем обычно. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Именно поэтому нынешние крупномасштабные ремонтные работы не просто контролируются, а проверяются не по одному разу.

– Каждую неделю вместе со специалистами комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска на дороги выезжают представители общественных организаций, – рассказал депутат Совета депутатов Юрий Гугин. – Сегодня мы инспектируем большой участок Маклакова – Скальная – Старостина, где обновляется не только проезжая часть, но и тротуары.

Напомним, что городская администрация не сама ремонтирует дороги, для этого нанимаются подрядчики. Город как заказчик обязан контролировать качество ремонта, для этого после завершения работ с покрытия берут пробу. Лабораторный анализ помогает оценить качество асфальта. Покрытие должно соответствовать техническому заданию по механическим свойствам и физико-химическому составу. Кроме того, есть еще контролирующие органы – прокуратура, Министерство внутренних дел. Также существует финансовый контроль.

Особенность нынешнего года в том, что к проверкам качества ремонтных работ очень активно подключилась общественность. Так, например, сотрудники предприятия АО «Электротранспорт» организовали акцию «Каждый специалист и водитель — контролер качества ремонта дорог». Замечания принимаются и от автолюбителей – в группе АО «Электротранспорт» в социальной сети «ВКонтакте».