Больше возможностей для юных спортсменов

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетили стадион «Льдинка», где построен второй корпус спортивно-административного здания.

– Развитие инфраструктуры, направлено, в первую очередь, на улучшение условий для проведения тренировок. Однако кроме спортсменов, в свободное от занятий время стадион с удовольствием посещают жители близлежащих домов, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – На сегодняшний день есть замечания, в частности, задержка сроков строительства и отсутствие в помещениях необходимого инвентаря. Уверен, эти вопросы будут решены, и к новому спортивному сезону «Льдинка» станет еще более современным спортивным сооружением.

В новом строении планируется оборудовать раздевалки для спортсменов с санузлами и душевыми, также здесь разместятся тренерские комнаты, зона для обслуживающего персонала, кладовые комнаты для хранения спортивного инвентаря и сушки спортивной формы, мастерская.

– Руководители спортивной школы обозначили срок начала занятий – 1 сентября, но мы рассмотрим возможность сделать объект доступным уже летом, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.