Больше всего подорожали в магазинах Мурманской области морковь, виноград и бананы

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в феврале 2018 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 100,5% к декабрю предыдущего года (в 2017 году – 100,3%), что соответствует среднероссийскому уровню. Продовольственные и непродовольственные товары за два месяца подорожали в среднем на 0,6% (по России, соответственно, на 0,9% и 0,4%). Цены на платные услуги населению – на 0,4% (по России – на 0,2%). При этом в регионе наблюдался сезонный рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции.

За два месяца текущего года морковь подорожала на 29%, виноград – на 24%, бананы – на 21%, картофель – на 17%, свекла – на 11%, лук репчатый – на 10%, капуста белокочанная, груши и яблоки – на 6%. Кроме того, увеличение цен отмечено на рыбу мороженую неразделанную, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (на 5%). Снижение цен в феврале текущего года наблюдалось на помидоры (на 21%), огурцы (на 14%), лимоны (на 10%), апельсины (на 9%) и чеснок (на 6%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на еженедельные газеты в розницу (на 6%). Стоимость меховых изделий снизилась на 10%. Из числа платных услуг населению ритуальные услуги подорожали на 7%, услуги правового характера, экскурсионные и ветеринарные услуги – на 5%.