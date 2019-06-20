Больше всего жителей Ковдора беспокоит медицинское обслуживание населения

В ходе рабочей поездки в Ковдор глава Мурманской области оценил состояние объектов городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, уделив особое внимание местной больнице. Итоги поездки врио губернатора подвёл на открытой встрече с жителями города. Открывая встречу, он подчеркнул значимость диалога между властью и населением, итогом которого станет народная Стратегия развития отдельных территорий и Мурманской области в целом.

В ходе разговора ковдорчане задали главе региона порядка 25 вопросов. Больше всего жителей беспокоит медицинское обслуживание населения – нехватка узких специалистов, отсутствие родильного дома, необходимость обращаться за медпомощью в учреждения Мончегорска, Кандалакши и Мурманска. Также северяне пожаловались на состояние Ковдорской центральной районной больницы, в которой не было ремонта с момента строительства – 1960-х годов. При этом горожане положительно высказались о работе скорой медицинской помощи.

Кроме того, жители Ковдора обратили внимание главы региона на проблему транспортного сообщения с областным центром, высокие тарифы на тепло.

Также среди поднятых на встрече тем – отсутствие детских площадок, проблема содержательного досуга для молодёжи, необходимость ремонта местного Дворца культуры.

Горожане единодушно высказались за организацию пункта пропуска на границе с Финляндией.

Среди частных просьб, прозвучавших на встрече, – установка пандуса у подъезда дома, где проживают граждане с ограниченными возможностями здоровья, предоставление медикаментов инсулинозависимой северянке. Все прозвучавшие вопросы взяты на контроль, по каждому будет дано отдельное поручение.

Также во время рабочей поездки врио губернатора ознакомился с деятельностью градообразующего предприятия АО «Ковдорский ГОК».