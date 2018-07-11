«Больше зубов»: изменён план модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов»

Российские военные внесли изменения в план модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

«Работа шла по графику. С учётом того, что министерство обороны внесло существенные изменения в техническое задание, нам, в общем, сейчас нужно переподписать, наверное, допсоглашение и дальше продолжать работу уже с учётом сделанных дополнений. Больше ничего сказать не могу», - сказал Алексей Рахманов в кулуарах уральской промышленной выставки «Иннопром».

«Сейчас мы поймём, как поменяется объём модернизации, я имею в виду уже на основании контракта, дальше будем уже по нему работать», - сказал Алексей Рахманов, отвечая на вопрос «Интерфакса» о сроках возвращения «Адмирала Нахимова» в состав ВМФ РФ.

В феврале этого года Рахманов сказал «Интерфаксу», что модернизация «Адмирала Нахимова», как ожидается, будет завершена в 2021-2022 годах.

В конце декабря 2017 года Рахманов заявлял журналистам, что «Адмирал Нахимов» будет очень хорошо вооружен в ходе модернизации. «Мы неприятно удивим наших «партнеров» количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации. Корабль будет вооружен до зубов», - сказал он.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Нахимов» в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

«Адмирал Нахимов», в частности, будет вооружен крылатыми ракетами «Калибр». Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.

Ожидается, что после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» на ремонт направят однотипный корабль - флагман Северного флота «Петр Великий».