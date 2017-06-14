«Большегрузы» вызывают серьёзное беспокойство у полицейских Мурманской области

По итогам пяти месяцев текущего года на территории Мурманской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей грузовых транспортных средств, в результате которых пострадало 14 человек. Серьёзное беспокойство у стражей порядка на дорогах вызывают нарушения требований транспортного законодательства, допускаемые водителями личных грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки без оформления путевого листа.

«Большегрузы» не выполняют требования Правил безопасности дорожного движения, а также осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, в рамках мероприятия запланирована сплошная проверка грузового автотранспорта на предмет его соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». Особое внимание инспекторы уделят соблюдению водителями правил дорожного движения и исполнению должностными и юридическими лицами требований Федерального законодательства, предъявляемых к выпуску грузовых транспортных средств на линию.