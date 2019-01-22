Большие деньги для малого и среднего предпринимательства Мурманской области

Мурманская область включилась в реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанного на пять лет. Вчера на оперативном совещании в региональном правительстве обсудили приоритетные направления работы по поддержке местных предпринимателей.

Общий объём финансирования этой сферы заполярного бизнеса в 2019 году составит 365 млн рублей. Из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства будет выделено 292,4 млн рублей – почти в 9 раз больше, чем в 2018 году. Объём средств из областного бюджета также будет увеличен – с 64,3 млн рублей до 73 млн.

«Серьёзный акцент мы сделаем на облегчении доступа предпринимателей к льготным заёмным средствам, которые выдаются Фондом развития малого и среднего предпринимательства. Количество ежегодно выдаваемых кредитов по низкой процентной ставке в 5-7% мы планируем увеличить более чем на 40%», – подчеркнула глава региона.

Также губернатор отметила, что первичная роль в этой работе отводится органам местного самоуправления, которые вслед за регионом должны встроиться в федеральную повестку новаций в сфере поддержки бизнеса.

Как сообщил министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Дмитрий Филиппов, работа в этом направлении уже ведётся. 14 января стартовал конкурсный отбор муниципальных образований и отбор монопрофильных муниципальных образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию программ развития малого и среднего предпринимательства. Даны разъяснения по оформлению конкурсных заявок, приём которых продлится до середины февраля.

Также в этом году в регионе появился новый вид субсидии для моногородов – на создание и развитие детских досуговых центров. По словам профильного министра, на сегодняшний день есть чёткое понимание, что и бизнес, и муниципальная власть готовы развивать данный вид услуги на своей территории.

Для успешной реализации проекта Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области планирует на регулярной основе проводить образовательные семинары для заполярных предпринимателей с целью информирования о действующих мерах государственной поддержки, налаживания партнёрских отношений и обмена опытом.