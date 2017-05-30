Мурманская область. Арктика30.05.17 09:02
Большие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать
На еженедельном оперативном совещании в администрации города атомщиков директор управляющей компании филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ». Полярные Зори» сообщил о возможности отработать долг за жилищно-коммунальные услуги на предприятии, если сумма долга превышает 100 тысяч рублей.
Должникам предлагается производить уборку, в частности, собрать крошку, которой в гололед посыпались придомовые территории. Такая форма работы, возможно, поможет решить сразу две проблемы: собираемость платежей и чистота города.
Желающим получить более подробную информацию можно обратиться в отдел по работе с населением филиала ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ». Полярные Зори» по телефону 7-28-97.
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