Большие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать

На еженедельном оперативном совещании в администрации города атомщиков директор управляющей компании филиал ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ». Полярные Зори» сообщил о возможности отработать долг за жилищно-коммунальные услуги на предприятии, если сумма долга превышает 100 тысяч рублей.

Должникам предлагается производить уборку, в частности, собрать крошку, которой в гололед посыпались придомовые территории. Такая форма работы, возможно, поможет решить сразу две проблемы: собираемость платежей и чистота города.

Желающим получить более подробную информацию можно обратиться в отдел по работе с населением филиала ООО «АтомТеплоСбыт» «Атом-ЖКХ». Полярные Зори» по телефону 7-28-97.