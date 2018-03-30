Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработают поиск подводных лодок в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» и «Североморск» вчера вышла в Баренцево море для отработки учебно-боевых задач по своему основному предназначению.

Экипажи кораблей проведут совместное учение по поиску и слежению за подводными лодками. Во взаимодействии с атомными подводными лодками подводных сил Северного флота отработают тактику применения штатного гидроакустического вооружения, а также атаку подводной лодки. Спланировано проведение практических стрельб торпедами, а также реактивными глубинными бомбами из установки РБУ-6000.

Кроме выполнения противолодочных задач, экипажи больших противолодочных кораблей проведут учение по противовоздушной обороне отряда, выполнят боевые упражнения по поражению имитированных воздушных целей. Как сообщает пресс-служба СФ, боевые расчёты зенитного ракетного комплекса «Кинжал» отработают практические действия по применению оружия в сложных гидрометеорологических условиях Баренцева моря.