Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отразили воздушную атаку в Баренцевом море

Большие противолодочные корабли Северного флота «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне отряда кораблей от налёта авиации условного противника.

В учении также были задействованы самолёты противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. Экипаж Ил-38 выполнил постановку воздушных мишеней, которые были успешно поражены зенитными ракетами и артиллерией кораблей.

Боевые упражнения выполняли расчёты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые стоят на вооружении больших противолодочных кораблей.

Во время подготовки и проведения стрельб экипажи обоих кораблей продемонстрировали высокую слаженность действий и военно-морскую выучку.

После выполнения боевых упражнений большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» продолжили совместное плавание в заданных районах Баренцева моря для совершенствования навыков личного состава и отработки отдельных элементов второй задачи курса подготовки надводных кораблей.