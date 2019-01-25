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Мурманская область. Арктика25.01.19 12:06

Большинство образовательных программ, реализуемых в колледжах Мурманской области, входят ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных рабочих профессий

Сегодня на заседании правительства Мурманской области министр образования и науки Ирина Ковшира подвела промежуточные итоги реализации проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» по направлению «Машиностроение».

В ушедшем году по итогам конкурсного отбора Мурманская область получила субсидию из федерального бюджета в размере 26,5 млн рублей. Деньги были направлены создание на базе Мурманского индустриального колледжа первой региональной площадки сетевого взаимодействия для подготовки на современном оборудовании кадров со средним профессиональным образованием по машиностроительному профилю. В январе ее официально открыла глава региона.

Мурманский индустриальный колледж выполняет роль ресурсного центра для семи образовательных учреждений – участников сети. В нее входят Апатитский политехнический колледж, Кандалакшский индустриальный колледж, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Мончегорский политехнический колледж, Оленегорский горнопромышленный колледж, Печенгский политехнический техникум, Полярнозоринский энергетический колледж. Сейчас в них по 12-ти программам среднего профобразования машиностроительного профиля обучается более 860 человек.

По словам Ирины Ковширы, реализация проекта позволила укрепить материально-техническую базу МИКа. Приобретено более 60 единиц оборудования, программного обеспечения, 1440 учебников, в том числе электронных. Также создан участок аддитивных технологий, лаборатория автоматизированного производства, класс на 24 рабочих места для обучения программированию на станках с числовым программным управлением, открыт специализированный кабинет для организации дистанционного и электронного обучения.

Также были разработаны и актуализированы программы среднего профессионального образования по таким специальностям и профессиям машиностроительного профиля, как сварщик, токарь на станках с числовым программным управлением, мастер слесарных работ, оператор станков с программным управлением, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Все они получили экспертное заключение ведущих специалистов организаций и предприятий Мурманской области.

Более 100 педагогов профессиональных образовательных организаций – участников сети – повысили квалификацию в части подготовки кадров по программам среднего профессионального образования из перечня ТОП-50.

В декабре 2018 года Мурманскому индустриальному колледжу приказом Министерства просвещения Российской Федерации присвоен статус федеральной инновационной площадки.

«Перед системой среднего профессионального образования стоят задачи по внедрению сетевого взаимодействия с применением электронного и элементов дистанционного обучения в учебный процесс, по повышению квалификации педагогических работников сети и транслированию полученного опыта на другие области подготовки кадров», – подвела итог министр образования и науки Ирина Ковшира.

Профильному министерству дано поручение начать внедрение полученного опыта в другие области подготовки кадров.

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