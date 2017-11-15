Большинство победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» – женщины

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в работе II международной конференции «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных территорий». Конференция состоялась в рамках VI Мурманской международной деловой недели.

Перед началом конференции глава региона встретилась с успешным предпринимателем, многодетной мамой, директором мурманской компании «Медтехника» Татьяной Улановой и поблагодарила её за деятельность, помогающую укреплять здоровье северян. Татьяна Уланова рассказала о своей идее проводить в регионе регулярную ярмарку – обмен детских вещей в рамках философии разумного потребления. Марина Ковтун поддержала эту идею и высказала уверенность, что она найдет отклик у участников конференции.

В приветственном слове участникам конференции Марина Ковтун отметила, что на протяжении последних лет в России наблюдается становление качественно нового явления на стыке социальной и экономической систем – социального бизнеса. Заслуга в развитии социального бизнеса в России во многом принадлежит женщинам. По мнению Марины Ковтун, именно социальное предпринимательство даёт женщинам возможность в полной мере проявить свои лучшие качества – мягкость, эмпатию, способность к любви и заботе. Поэтому, как показывает опыт, женщины наиболее естественно чувствуют себя и легче добиваются успеха в сферах, что называется, «с человеческим лицом» – образования, медицинского и социального обслуживания.

«Мы искренне рады, что число подобных бизнес-проектов в нашем крае растёт. И не только потому, что северянки таким образом реализуют себя, но, в первую очередь, потому, что социальный бизнес – большое подспорье органам государственной власти в решении нашей главной задачи: повышении качества жизни людей», - подчеркнула глава региона.

Губернатор проинформировала о мерах, которые реализуются в Мурманской области для развития бизнеса. Среди них, подчеркнула она, есть особые преференции для социального и женского предпринимательства. С 2014 года правительство Мурманской области выделяет субсидии субъектам социального бизнеса. В первую очередь поддержка оказывается тем, кто трудоустраивает социально незащищенных граждан. По итогам трёх лет из областного и федерального бюджетов поддержку получили 40 субъектов социального предпринимательства на общую сумму более 21 млн рублей. С этого года в регионе в рамках грантовой поддержки введены преференции для женщин не старше 26 лет, имеющих детей и желающих начать собственное дело. В следующем году вместе с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства в регионе будет реализован образовательный проект «Опоры России» «Мама-предприниматель». Губернатор особо отметила, что традиционно большинство победителей и лауреатов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года» – женщины.

В своём докладе генеральный консул королевства Норвегия в Мурманске Эрик Сведал, в частности, рассказал, что в Норвегии действует закон о гендерном квотировании в правлении государственных и частных компаний. В 2017 году впервые три женщины заняли ключевые посты в кабинете министров Норвегии. Марина Ковтун ответила, что в России нет закона о гендерном квотировании, однако женщины уже давно занимают прочную нишу во власти, в том числе и региональной.

В рамках сессии «Социальное предпринимательство – новые формы поддержки и формат для развития городов. Международный опыт. Истории успеха женщин-предпринимателей» выступила министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. Она сообщила о создании кластера северного дизайна. Это площадка для тех, кто занимается разными видами дизайна – промышленным, веб-дизайном, и различными видами прикладного искусства и творчества с одним условием – они должны отображать северную идентичность и преимущества Мурманской области. Это даст предпринимателям возможность получать различные виды поддержки и помощи, в том числе финансовой, а также бесплатно пользоваться экспозиционной площадкой. В этом году состоялось более 10 выставок заполярных дизайнеров.

Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов» проводится в рамках Мурманской международной деловой недели уже второй год. В 2017 году зарегистрировано более 120 участников из Мурманской области (города Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Кировск, Ловозерский район и др.), Красноярска и Норвегии. 70% зарегистрированных участников – представители бизнеса и некоммерческих организаций. В 2016 году на конференции обсуждали вопросы создания в Мурманской области детского технопарка «Кванториум», изучали опыт коллег из Татарстана и Москвы.