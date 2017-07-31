Большинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»

Как сообщает Избирательная комиссия Мурманской области, по состоянию на 28 июля этого года в нашем регионе зарегистрировано 37 региональных отделений политических партий. 32 из них имеют право принимать участие в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в сентябре 2017 года, таким же правом наделено 125 общественных объединений.

С начала года зарегистрировано два региональных отделения политических партий: Региональное отделение политической партии «Партия малого бизнеса России» в Мурманской области и Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «Беспартийная Россия».

В мае 2017 года по решению Верховного суда Российской Федерации на три месяца приостановлена деятельность политических партий «Демократический выбор», «Партия налогоплательщиков России» и их региональных отделений.

На сегодняшний день из этих почти четырёх десятков политических партий реально в выборной кампании 2017 года принимают участие всего пят политических объединений: региональное отделение партии «Единая Россия», Мурманское региональное отделение ЛДПР, КПРФ, Мурманское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России»; местное отделение политической партии «Справедливая Россия».