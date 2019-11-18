Большинство преступлений в России совершают безработные – МВД РФ

Почти 680 тысяч человек были задержаны в России с начала этого года за совершение различных преступлений, большинство из них не имеют постоянного источника дохода, каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.

Среди задержанных большинство - это мужчины, более 27 тысяч - подростки, свыше 109 тысяч - женщины, более 30 тысяч - студенты. При этом и среди несовершеннолетних, и среди студентов преступность снизилась.

По данным МВД, большинство задержанных, а это почти 433 тысячи человек, не имеют постоянного источника дохода, около 230 тысяч в момент преступления находились в состоянии опьянения. Из 680 тысяч задержанных почти 383 тысячи уже ранее совершали преступления.