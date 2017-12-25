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Мурманская область. Арктика25.12.17 08:49

Большое количество заводов появится в Северном бассейне – ответ Ильи Шестакова Михаилу Зубу

В этом году Россия добилась очередного рекорда по вылову рыбы. На прилавках магазинов сейчас около 80% всей продукции имеет отечественное происхождение, а поставки за рубеж в несколько раз превышают объемы импорта. Об итогах 2017 года и перспективах развития отрасли в интервью «Известиям» рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

— В прошлом году был выловлен рекордный за последние 20 лет объём водных биоресурсов — 4,8 млн тонн. В этом году мы идём с опережением в 2,7% к уровню прошлого года. Традиционно основу вылова составляют минтай, тихоокеанская сельдь, треска и лососевые виды рыб. Большой потенциал при этом видим в освоении перспективных объектов рыболовства - скумбрии и сардины иваси. В этом году вылов скумбрии вырос в пять раз, иваси - почти в 2,5 раза.

Как отмечает в интервью Илья Шестаков, перед отраслью «стоит задача экспортировать не сырье, а переработанную продукцию, например, рыбное филе, фарш, чтобы добавочная стоимость оставалась на территории России. На это нацелена реализация нового закона о рыболовстве в части инвестиционных квот. Он предусматривает строительство новых заводов и рыбопромысловых судов, в том числе с перерабатывающими фабриками на борту. В этом году Росрыболовство провело заявочную кампанию: от желающих получить квоты на реализацию инвестиционных проектов поступило более 60 заявок. Сейчас начался отбор».

- Каких результатов ожидаете от кампании?

- Большое количество заводов появится в Северном бассейне. Здесь же будет введено в строй много новых судов. Ряд предприятий уже приступили к строительству на отечественных верфях. Проекты будут реализованы в течение 3–5 лет, а некоторые даже раньше. Достаточно большое количество перерабатывающих заводов намерены создать на Дальнем Востоке — около десяти, также поступили заявки на строительство семи крупнотоннажных судов со значительными возможностями по вылову и объёму переработки.

- Можно ли сказать, что в этом году Россия приблизилась к тому, чтобы заместить импорт в рыбной отрасли?

- В целом ситуация такая: на прилавках сейчас около 80% отечественной рыбной продукции и 20% зарубежной. И можно смело говорить, что Россия уже сейчас может полностью обеспечивать себя рыбой. Импортируем мы в основном для разнообразия ассортимента. И причем объем импорта в три раза меньше объема экспорта. При этом растет внутреннее производство: объем переработки за 10 месяцев 2017 года увеличился на 4,3%, до 3,5 млн тонн.

Комментарии

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Артём
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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