Мурманская область. Арктика26.07.19 07:00
Большому хоккею в Мурманске быть!
Так пообещал врио губернатора Мурманской области нашим заполярным «Северным Хаски». О том, какая большая работа уже проделана и что ещё предстоит преодолеть, мы узнаем сегодня, 26 июля, в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», во время которой состоится разговор с президентом молодежного хоккейного клуба «Северные Хаски» Павлом Петряковым.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
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Последние комментарии
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