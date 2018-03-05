Большой десантный корабль «Александр Отраковский» прибыл в Североморск из дальнего похода

В главной базе Северного флота – Североморске – состоялась торжественная встреча из дальнего похода экипажа большого десантного корабля «Александр Отраковский», который полгода находился в Средиземном море.

В церемонии участвовал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Он принял доклад командира корабля капитана 2 ранга Евгения Алексеева об успешном выполнении поставленных задач, поздравил экипаж с прибытием в базу.

За время дальнего похода БДК «Александр Отраковский» прошёл более 40 тыс. морских миль, выполнил десятки боевых упражнений. Отдельные периоды плавания корабля проходили в сложных гидрометеорологических условиях.