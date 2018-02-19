Большой десантный корабль «Александр Отраковский» прошёл Гибралтар

Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс в базу. Вчера корабль прошёл пролив Гибралтар и вышел в Атлантику.

В первой половине марта экипаж прибудет в главную базу Северного флота Североморск.

БДК «Александр Отраковский» находится в дальнем походе с 12 сентября прошлого года. Экипаж выполнил задачи по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного и Чёрного морей. За время похода кораблём пройдено несколько десятков тысяч морских миль.