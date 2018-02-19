Мурманская область. Арктика19.02.18 12:38
Большой десантный корабль «Александр Отраковский» прошёл Гибралтар
Большой десантный корабль Северного флота «Александр Отраковский» завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море и взял курс в базу. Вчера корабль прошёл пролив Гибралтар и вышел в Атлантику.
В первой половине марта экипаж прибудет в главную базу Северного флота Североморск.
БДК «Александр Отраковский» находится в дальнем походе с 12 сентября прошлого года. Экипаж выполнил задачи по обеспечению военно-морского присутствия в оперативно важных районах Средиземного и Чёрного морей. За время похода кораблём пройдено несколько десятков тысяч морских миль.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 41 человек
-
Последние комментарии
АЛЕКСАНДР
19.02.18 10:14
ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК
Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
Комментарий к новости:19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан
Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
-Скоро в эфире18:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:50Городские хроники (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиЖители Мурманской области в 2017 году больше расходовали средств на покупку продовольственных товаров-PRO ВалютуКурс доллара снизился копейку, евро теряет почти 75 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы