Большой десантный корабль «Александр Отраковский» провёл учение по противовоздушной обороне в Норвежском море

С экипажем большого десантного корабля (БДК) Северного флота «Александр Отраковский», завершающего выполнение задач дальнего похода в оперативно важные районы Мирового океана, проведено учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море.

Расчёты ракетно-артиллерийской боевой части во взаимодействии с личным составом боевого информационного поста корабля провели сопровождение и условное уничтожение воздушных целей. Также были отработаны действия операторов переносных зенитных ракетных комплексов из состава группы морской пехоты Северного флота, выполнявшей в дальнем походе задачи по охране и обороне корабля от диверсионных и террористических атак.

В настоящее время БДК «Александр Отраковский» проходит северную часть Норвежского моря. За возвращающимся из дальнего похода российским кораблём практически на всем протяжении его маршрута ведётся слежение кораблями и самолётами патрульной базовой авиации стран НАТО.

Дальний поход БДК «Александр Отраковский» начался 12 сентября прошлого года. В течение пяти месяцев его экипаж действовал в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море, выполняя поставленные задачи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время похода корабль прошёл несколько десятков тысяч морских миль. Его торжественная встреча состоится в начале марта. Планируется, что до прибытия на базу экипаж отработает ряд задач в соответствии с курсом боевой подготовки надводного корабля в Баренцевом море.