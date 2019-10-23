Большой этнографический диктант напишут в Мурманской области

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция проводится уже четвёртый год подряд.

Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечёт внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря.

В прошлом году Диктант написали 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В 2018 году в Мурманской области акцию поддержали 965участников, действовало 26 площадок.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером диктанта выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Регистрация участников начнётся в 10 часов 15 минут.

Желающие написать диктант могут обратиться на одну из следующих площадок:

г Мурманск

Мурманский арктический государственный университет (г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15); ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а); ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» (г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, 30); МБУК Центральная городская библиотека г. Мурманска, Информационный интеллект-центр, филиал № 10 (г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 38);

г. Апатиты

Городская библиотека им. Л.А. Гладиной МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» (г. Апатиты, ул. Ленина, 24а);

г. Кандалакша

МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система» (г. Кандалакша, ул. Первомайская, 51);

г. Кировск

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Кировск, просп. Ленина, 15);

г. Кола

МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» (г. Кола, переулок Островский, 6);

с. Ловозеро

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ловозерская средняя общеобразовательная школа (Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Северная, 10);

п. Междуречье

МБУК Междуреченский СДК ( Мурманская область, Кольский район, п. Междуречье, 4а);

г. Мончегорск

Центральная городская библиотека МБУ «Мончегорская централизованная библиотечная система» (г. Мончегорск, просп. Металлургов, 27);

пос. Мурмаши

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мурмашинская городская библиотека» (Кольский район, посёлок Мурмаши, ул. Энергетиков, 7);

ЗАТО Александровск

МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярного» (г. Полярный, ул. Моисеева, 3); Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания» (г. Заозерск, улица Ленинского Комсомола, 16);

ЗАТО г. Североморск

Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. Л. Крейна (г. Североморск, ул. Кирова, 2);

г. Островной

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (г. Островной, ул. Североморская, 1б).

Для отдельных категорий граждан будут созданы специализированные площадки.