2 ноября, накануне Дня народного единства, в субъектах Российской Федерации в третий раз пройдёт Большой этнографический диктант.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке площадкой для его написания станет центр знаний, который сможет принять до 50 участников. Ими могут быть жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком. Регистрация участников будет производиться 2 ноября с 9.00 до 9.40. Начало диктанта в 10.00.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, 20 из которых общие для всех, и 10 – региональных.

Для написания диктанта отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за правильные ответы на все задания – 100.

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.