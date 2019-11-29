Большой хоккей возвращается в Мурманск

Завтра 30 ноября, в 13.00, ХК «Мурман» встретится с ульяновской «Волгой» на стадионе «Строитель» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом Суперлиги сезона 2019/2020.

Перед первым домашним матчем при поддержке Мурманского морского торгового порта на арене завершились ремонтные работы. В настоящее время стадион сертифицирован и имеет право проводить матчи Чемпионата России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги.

Благодаря помощи мурманских портовиков была проделана масштабная работа: обновили входную группу, установили новую звуковую систему, благодаря которой будет прекрасно слышно комментаторов. Сделан качественный ремонт «под ключ» в гостевой раздевалке и раздевалке команды, в восстановительном центре. Появились такие важные «мелочи», как удобные душевые, а также телевизоры, на которых можно смотреть матчи и разбирать игровые момент.

Стоит отметить, что комфортными условиями обновленного стадиона «Строитель» пользуются не только профессиональные игроки ХК «Мурман», но и воспитанники из спортивной школы олимпийского резерва № 4, где есть отделение по хоккею с мячом. Они регулярно проводят свои тренировки на данной ледовой арене.

Также при поддержке АО «ММТП» был обновлён гараж и парк специальной техники.

«Раньше приходилось справляться одной ледоуборочной машиной, но благодаря поддержке Мурманского морского торгового порта мы обновили парк спецтехники. Теперь у нас есть ещё одна машина, которая полностью отвечает всем требованиям. Проверяли – с новой техникой успеваем подготовить поле за 19 минут», - подчеркнул директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

В настоящее время стадион обновлён и полностью готов к первому домашнему матчу наших хоккеистов. Пожелаем нашим спортсменам успехов. Приглашаем всех болельщиков, жителей и гостей города Мурманска поддержать нашу команду!