Автодорогу Р - 21 «Кола» в районе п.Зеленоборский перекрываютЗНАКИ: Год завершается - заглядываем в будущее вместе с Сергеем Згазинским
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.11.19 15:34

Большой игровой комплекс на большой площади Мурманска

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как выполнено устройство нового детского комплекса в центральном сквере на площади Пять Углов.

– Этот парк является объектом культурного наследия, чтобы получить разрешение на установку дополнительных конструкций, пройдена непростая процедура согласования, – отметил Андрей Сысоев. – Многие горожане обращались с просьбами организовать эту игровую зону, так как прежняя площадка – маленькая и её было явно не достаточно для центральной площади заполярной столицы. Теперь ещё больше маленьких мурманчан смогут весело и с пользой провести время на новой развлекательной территории.

Детский комплекс разместился на территории в 200 квадратных метров, рядом со старой площадкой. Сооружение рассчитано на ребят от 6 до 12 лет и соответствует всем современным требованиям безопасности.

– Игровая конструкция включает в себя несколько горок, башни, два подвесных мостика, тренажер для скалолазания, лестницы и многое другое, – рассказал  директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – Для безопасности во время активных игр на площадке уложено качественное тартановое покрытие.

Кроме того, для удобства мурманчан обустроены пешеходные дорожки.  Материал покрытия – комбинированный, часть выполнена из брусчатки, часть из натурального камня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Олег
11.11.19 21:26
Аскольдовцев 41 - 77, батареи чуть теплые, в квартире холодно, в управляющей организации заявки принимают, но ничего не делают, говорят не их проблемы - воздуха в трубах нет.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.11.19 14:13
Мы, учащиеся, администрация МБОУ КШМ и педагоги, помним и скорбим по поводу трагедии, случившейся летом сего года в Баренцевом море. Что сказать и написать: погиб офицер, гордость ВМФ РФ, находясь на
Комментарий к новости:Имя Героя России Дениса Опарина в сердцах северян
Сергей
07.11.19 22:41
Не хочу никого обидеть, но подобные операции (т.н. "вытягивание" костей) давно и успешно - бесплатно - по квотам (надо просто немного подвигаться маме для ее получения) делают в РНЦ "Восстановительная
Комментарий к новости:Поможем Данилу Зобнину стать супергероем
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается увеличение цен на пастеризованное и стерилизованное цельное молоко-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 6 копеек, евро – на 5 копеек-PRO ЭнергетикуО «третьей ноге» в энергетике Мурманской области говорили во время конференции «СевТЭК-2019»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыКапремонт старых домов собираются проводить за счёт владельцев квартир и в рамках софинансирования
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 49 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика