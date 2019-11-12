Большой игровой комплекс на большой площади Мурманска

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил, как выполнено устройство нового детского комплекса в центральном сквере на площади Пять Углов.

– Этот парк является объектом культурного наследия, чтобы получить разрешение на установку дополнительных конструкций, пройдена непростая процедура согласования, – отметил Андрей Сысоев. – Многие горожане обращались с просьбами организовать эту игровую зону, так как прежняя площадка – маленькая и её было явно не достаточно для центральной площади заполярной столицы. Теперь ещё больше маленьких мурманчан смогут весело и с пользой провести время на новой развлекательной территории.

Детский комплекс разместился на территории в 200 квадратных метров, рядом со старой площадкой. Сооружение рассчитано на ребят от 6 до 12 лет и соответствует всем современным требованиям безопасности.

– Игровая конструкция включает в себя несколько горок, башни, два подвесных мостика, тренажер для скалолазания, лестницы и многое другое, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – Для безопасности во время активных игр на площадке уложено качественное тартановое покрытие.

Кроме того, для удобства мурманчан обустроены пешеходные дорожки. Материал покрытия – комбинированный, часть выполнена из брусчатки, часть из натурального камня.