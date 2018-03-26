Большой научный кубок России «Шаг в будущее» вручен делегации Мурманской области

С 19 по 23 марта в Москве состоялся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», в котором приняли участие свыше 860 юных ученых из 44 регионов России и представители научной молодежи Литвы и Южной Кореи.

В состав делегации Мурманской области вошли 48 дипломантов XX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», XII соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Это ребята из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кировска, Кандалакши, ЗАТО Александровск и Североморска, Терского и Кольского районов.

Ежегодно на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» молодые и юные ученые и изобретатели демонстрируют результаты своих научно-технических достижений и получают признание ведущих ученых страны.

На Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» свои исследовательские проекты представили пять членов нашей делегации: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Анастасия Спицына из школы № 11 п. Раякоски, снежногорцы Александр Богатый из Дома детского творчества «Дриада» и Никита Карелин из школы № 269, Наталья Коршунова из североморской школы № 10 им. К.И. Душенова.

На Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» представители молодежной научной элиты Мурманской области защищали научно-исследовательские проекты на 26 секциях, которые проходили на базе вузов и научных организаций. Восемь членов делегации региона приняли участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и информатике.

По итогам форума члены делегации Мурманской области получили 35 дипломов: 8 – I степени, 13 – II степени и 14 – III степени.

Мурманчанину Алексею Никитину из школы № 5 присуждена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее» за высокие результаты проведенного им исследования. Двум членам делегации Мурманской области – Кире Соколовой из школы № 279 г. Гаджиево и Ивану Маркиву из ковдорской школы № 1 – вручены специальные призы как самым юным участникам форума.

Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской области и качество работы научных руководителей, подготовивших молодых и юных исследователей.

По итогам форума делегация Мурманской области получила главный приз форума – Большой научный кубок России «Шаг в будущее».