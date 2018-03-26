В Колэнерго введён режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодыФНС России предупреждает о появлении новых мошеннических сайтов-клонов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.03.18 14:42

Большой научный кубок России «Шаг в будущее» вручен делегации Мурманской области

С 19 по 23 марта в Москве состоялся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», в котором приняли участие свыше 860 юных ученых из 44 регионов России и представители научной молодежи Литвы и Южной Кореи.

В состав делегации Мурманской области вошли 48 дипломантов XX Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», XII соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XV Регионального соревнования юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Это ребята из Мурманска, Ковдора, Апатитов, Кировска, Кандалакши, ЗАТО Александровск и Североморска, Терского и Кольского районов.

Ежегодно на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» молодые и юные ученые и изобретатели демонстрируют результаты своих научно-технических достижений и получают признание ведущих ученых страны.

На Российской молодежной научной и инженерной выставке «Шаг в будущее» свои исследовательские проекты представили пять членов нашей делегации: Ольга Яроцкая из Мурманского академического лицея, Анастасия Спицына из школы № 11 п. Раякоски, снежногорцы Александр Богатый из Дома детского творчества «Дриада» и Никита Карелин из школы № 269, Наталья Коршунова из североморской школы № 10 им. К.И. Душенова.

На Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» представители молодежной научной элиты Мурманской области защищали научно-исследовательские проекты на 26 секциях, которые проходили на базе вузов и научных организаций. Восемь членов делегации региона приняли участие во II этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и информатике.

По итогам форума члены делегации Мурманской области получили 35 дипломов: 8 – I степени, 13 – II степени и 14 – III степени.

Мурманчанину Алексею Никитину из школы № 5 присуждена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее» за высокие результаты проведенного им исследования. Двум членам делегации Мурманской области – Кире Соколовой из школы № 279 г. Гаджиево и Ивану Маркиву из ковдорской школы № 1 – вручены специальные призы как самым юным участникам форума.

Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской области и качество работы научных руководителей, подготовивших молодых и юных исследователей.

По итогам форума делегация Мурманской области получила главный приз форума – Большой научный кубок России «Шаг в будущее».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 904 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Known
26.03.18 18:25
Я не говорю о смирении, я говорю об институтах власти, их формировании и ответственности. Сегодняшняя трагедия в Кемерово - тому подтверждение. Только она касается других ведомств. Кумовство и коррупц
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Василий
26.03.18 17:48
Спросите еще про распределение жилплощади вне очереди, тоже все для приближенных. В том числе тот же Тимофеев, Глобус, Смирнов Алексей, Шекшуев и т.д. А местные рядовые сотрудники до сих пор ждут. Н
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Надежда Н.
26.03.18 17:33
Уважаемый Алексей Круглин, расскажите, как проходят "в отношении руководства УМВД России по Мурманской области... тщательные служебные проверки"? Наверно, опять пальчиком погрозят.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и куриные яйца оказались в лидерах по росту цен-PRO ВалютуКурс евро вырос на 14 копеек, доллара снизился на 10 копеек-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыНалоговый кодекс станет толще, а ответственность бизнес-сообщества - больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика