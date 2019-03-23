Большой научный кубок России «Шаг в будущее» вручён делегации Мурманской области

С 18 по 22 марта в Москве состоялся Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», в котором приняла участие делегация Мурманской области в составе 46 дипломантов Молодёжного научного форума Северо-Запада России из городов Мурманск, Апатиты, Кандалакша, Кировск, Полярные Зори, ЗАТО Александровск г. Снежногорск, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО п.Видяево, Ковдорского и Кольского районов.

Жюри форума отметило высокий уровень научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской области и качество работы научных руководителей, подготовивших молодых и юных исследователей.

По итогам форума делегация Мурманской области получила главный приз форума – Большой научный кубок России «Шаг в будущее» - шестой за все время участия нашего региона в столь значимом мероприятии.