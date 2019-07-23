Большой объезд по Ленинскому округу

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев совместно с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом в рамках объезда посетили объекты в Ленинском административном округе города Мурманска.

Первым объектом внимания стала дворовая территория домов № 28 корп. 1 и корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова. Здесь идёт капитальный ремонт в рамках реализации муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2022 годы.

В настоящее время завершено устройство тротуаров и автостоянки, уложено щебеночное основание. Также техническим заданием предусмотрено асфальтирование проезжей части, посев газонов, установка урн и скамеек.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году в Мурманске охватил 21 дворовую территорию во всех округах города. Как с реализацией проекта обстоят дела в Мурманской области, рассказал Андрей Чибис:

— Замечания к подрядчикам по региону есть. Сегодня администрации муниципалитетов, общественные контролеры, мои сотрудники находятся в полях, чтобы смотреть, что сейчас происходит, успеть исправить. Наша задача — внимательно за этим следить и конечный результат получить надлежащего качества и в установленный срок.

Следующим пунктом в программе объезда стал молодёжный клуб «Поиск» (ул. Миронова, 8). Здесь практически завершен капитальный ремонт, уже закуплено оборудование, которое вместе с мебелью будет установлено в течение месяца.

Основные помещения структурного подразделения предназначены для спортивных занятий: тренажерный зал; просторный фитнесс-зал; раздельные технически оснащенные душевые, раздевалки; зал для мероприятий, где возможно проведение показательных выступлений творческих и спортивных коллективов.

— Всего в городе 11 молодёжных центров — структурных подразделений МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и Дом молодёжи. У каждого своя специализация, — рассказал Андрей Сысоев. — Практически в каждом микрорайоне Мурманска работает удобный, комфортный, интересный клуб для мурманчан.

— Опыт администрации города Мурманска по организации досуговых центров в спальных районах можно назвать успешным, — подчеркнул Андрей Чибис. — Особенно важно, чтобы молодёжные клубы были ориентированы на пожелания и предпочтения жителей.

Приоритетными направлениями работы молодежного центра «Поиск» является вовлечение молодежи в практики здорового образа жизни, поддержка молодёжных общественных объединений, чья деятельность соответствует целям и задачам центра, организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, предоставление условий для успешного развития и реализации творческого потенциала молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Важно, что в рамках капитального ремонта проведены работы по организации доступности центра маломобильным категориям населения и инвалидам. Центр откроет свои двери для посетителей в конце августа.