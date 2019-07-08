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Мурманская область. Арктика08.07.19 17:50

Большой объезд в Первомайский округ Мурманска

Сегодня врио губернатора Мурманской области и глава администрации города  Мурманска Андрей Сысоев совершили совместный объезд в Первомайский округ областного центра.

Первой точкой маршрута стал стадион «Льдинка». Это один из крупнейших спортивных объектов города, где занимаются около тысячи спортсменов по четырем видам спорта: хоккей с мячом, хоккей с шайбой, фигурное катание, горнолыжный спорт. В настоящий момент на территории спортивного комплекса идут работы по строительству второго корпуса здания. Вход спроектирован в соответствии с требованиями доступности для маломобильных посетителей, оборудован пандус.

– В свободное от тренировок время, «Льдинка» открыта для массового катания. Именно ограниченное время для свободного посещения, вызывало некоторое недовольство у жителей района, которые обратились с этим вопросом к врио губернатора Андрею Чибису, – отметил Андрей Сысоев. –  По итогам  обсуждения с гражданами  мы нашли возможность добавить для катания время в воскресенье с 12 до 22 часов. Мы будем мониторить ситуацию, и, разумеется, будем и дальше прислушиваться к мнению любителей спорта.

Далее Андрей Чибис и Андрей Сысоев посетили близлежащие дворы, где пообщались с местными жителями. Мурманчане пожаловались руководителям города и области на неправильно припаркованный транспорт, а также на большое количество рюмочных в домах и на отсутствие скамеек у подъездов. Все вопросы взяты на контроль для их решения.

Следующим местом визита стала площадка в районе дома № 101 по Кольскому проспекту.

– Сейчас мы готовим несколько дизайн-проектов, которые будут учитывать самые разные пожелания мурманчан. Мы представили их Андрею Владимировичу, который одобрил концепцию размещения на этом участке детской зоны отдыха, – добавил Андрей Сысоев. – Но последнее слово останется за горожанами, именно они, 8 сентября, определят окончательный вид и наполнение зоны отдыха.

В завершении поездки, врио губернатора, вместе с представителями администрации города Мурманска проверил ход ремонта дороги по улице Баумана. В этом году основная часть работ ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря участию в программе, в городе будет дополнительно отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети. Присутствующая на объезде глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, отметила, что работы на городских дорогах идут в штатном режиме. При этом, в обязательном порядке учитывались мнения горожан, которые, в частности, просили привести в порядок улицу Бондарную и оснастить ее пешеходным переходом.

Врио губернатора отметил, что остался доволен увиденным во время объезда и напомнил о том, что необходим жесткий контроль за всеми контрактными обязательствами, чтобы все заявленные работы выполнялись вовремя.

– Мне очень понравилась идея строительства зоны отдыха на Кольском проспекте. Место выбрано правильно, уверен, что оно будет пользоваться популярностью у горожан, – рассказал глава региона. – Что касается дорожных ремонтов, то все они идут по графику.

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