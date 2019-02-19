Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» восстановил техническую готовность

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» вчера вышел в Чёрное море для проверки качества проведённого межпоходового ремонта на заводе в Севастополе.

Корабль прибыл в главную базу Черноморского флота после выполнения задач дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море 10 января. В течение полутора месяцев БПК «Североморск» восстанавливал техническую готовность. Его экипаж побывал в краткосрочном отпуске. Отдых личного состава был разделён на две смены с тем расчётом, чтобы часть экипажа постоянно находилась на корабле и обеспечивала ремонт и обслуживание материальной части корабля.

Основной комплекс технических работ на БПК успешно завершён. Во время начавшегося выхода в море экипаж и корабль подтвердят готовность к выполнению задач по основному предназначению.

Напомним, БПК «Североморск» вышел из главной базы Северного флота в начале июля прошлого года. Он принимал участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

Как сообщает пресс-служба СФ, за время дальнего похода экипаж корабля побывал в портах Алжир, Виктория, Пемба, Анциранана, Джибути, Карачи и Лимасол. Принял участие в международном российско-пакистанском учении по противопиратской деятельности «Аравийский муссон-2018» в Индийском океане и в межфлотском учении ВМФ России в Средиземном море. Новый год и Рождество моряки также встретили в Средиземном море.