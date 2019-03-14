Мурманская область. Арктика14.03.19 10:00
Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» вышел из Севастополя в дальний поход
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» завершил пребывание в Севастополе и вышел в море для выполнения задач дальнего похода.
Целью пребывания БПК в главной базе Черноморского флота слало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после выполнения задач предыдущего дальнего похода. На период нахождения в Севастополе корабль входил в состав соединения надводных кораблей Черноморского флота.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в Севастополе БПК «Североморск» провёл два месяца.
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