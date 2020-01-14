Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу Босфора

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу пролива Босфор, соединяющего Чёрное и Мраморное моря.

Корабль 12 января вышел из главной базы Черноморского флота — Севастополя. В Чёрном море североморцы принимали участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов. Проход проливной зоны (Босфора и Дарданелл) российские моряки завершат сегодня утром и продолжат выполнять задачи похода в Средиземном море. Планируется, что экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершит деловой заход в одну из стран региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в поход из главной базы Северного флота — Североморска — 3 декабря, совершил переход в сложных гидрометеорологических условиях через Норвежское, Северное и Средиземное моря в Чёрное. В первой декаде января экипаж БПК совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов», кораблями и судами обеспечения Черноморского флота принял участие в крупном межфлотском учении.

А в это время ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы и вошёл в Средиземное море. В течение нескольких дней корабль продолжит действовать по плану дальнего похода и демонстрировать Андреевский флаг в регионе.

В настоящее время крейсер находится в Эгейском море. Через несколько дней корабль совершит деловой заход в один из иностранных портов.