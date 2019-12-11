Мурманская область. Арктика11.12.19 07:30
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Балтийские проливы
Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, приступил к проходу Балтийских проливов. Вчера корабль завершал форсирование Большой Бельты. К вечеру 10 декабря БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Балтийское море, а затем совершит плановый заход в базу Балтийского флота - Балтийск.
Большой десантный корабль «Кондопога» находится в Северном море.
Накануне экипажи обоих кораблей уверенно преодолели штормовые районы Норвежского моря.
С момента выхода из главной базы Северного флота - Североморска - корабли прошли более 1000 морских миль, сообщает пресс-служба СФ.
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