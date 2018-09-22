Большой противолодочный корабль «Североморск» обеспечит безопасность судоходства в Индийском океане

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, прошёл Суэцкий канал. В настоящее время экипаж корабля пополняет запасы от танкера в северной части Красного моря.

Всего в акватории морей Индийского океана БПК «Североморск» пробудет более двух месяцев. Его экипажу предстоит выполнить ряд задач в соответствии с планами международного военного сотрудничества Северного флота. В частности - спланированы несколько деловых заходов в порты нескольких приморских и островных государств Африки и Азии.

Как сообщает пресс-служба СФ, в период похода северморцы примут участие в обеспечении безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского Рога, продолжат совершенствовать военно-морскую выучку, оперативную и боевую подготовку, а также проведут ряд учений антитеррористической и спасательной направленности.

До недавнего времени БПК «Североморск» действовал в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. В начале сентября моряки-североморцы приняли участие в масштабном учении сил Военно-Морского Флота, проводившемся под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, и успешно отработал ряд противолодочных задач.