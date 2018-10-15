Большой противолодочный корабль «Североморск» зашёл в порт Пемба Республики Мозамбик

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Пемба африканской Республики Мозамбик. Корабль встал на якорь на рейде порта.

В первый день захода на борту БПК состоялась торжественная встреча Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Мозамбик Александра Сурикова. Также на корабле были организованы экскурсии для местных жителей и представителей Вооружённых сил Республики. Российские моряки со своими мозамбикскими коллегами провели товарищеские матчи по футболу, волейболу и мини-футболу.

На сегодня запланированы экскурсии для экипажа БПК «Североморск» по историческим местам и достопримечательностям Пембы.

Визит российского корабля в Мозамбик проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Минобороны России. В ближайшей перспективе экипажу БПК предстоит осуществить ряд заходов в порты государств Африки и Азии.