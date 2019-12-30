Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проходу черноморских проливов

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, приступил к проходу черноомрских проливов. В настоящее время корабль завершает проход пролива Дарданеллы, соединяющего Средиземное и Мраморное моря.

К вечеру 29 декабря БПК «Вице-адмирал Кулаков» пройдёт Босфор и войдёт в Чёрное море, а сегодня корабль должен прибыть в главную базу Черноморского флота – Севастополь.

Как сообщает пресс-служба СФ, БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота 3 декабря. Плавание североморцев в Северной Атлантике и в Бискайском заливе проходило в тяжёлых штормовых условиях.

Во время перехода по Средиземному морю экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал задачи по поиску подводных лодок и провёл ряд корабельных учений по противовоздушной и противолодочной обороне.