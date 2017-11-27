Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом море перед заходом в родной порт

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» на завершающем этапе дальнего похода выполнил ряд боевых упражнений по плану боевой подготовки.

В полигонах Баренцева моря корабль провёл артиллерийские стрельбы по условным воздушным целям, которые были заданы при помощи бортовой системы целеуказания. Стрельбы выполняли боевые расчёты батарей универсального калибра - артиллерийских установок АК-100.

В настоящее время БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в территориальные воды Российской Федерации и готовится к выполнению плановых мероприятий технического обеспечения - замерам параметров физических полей и др.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественная встреча корабля состоится завтра, 28 ноября, в главной базе Северного флота — Североморске — под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.