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Мурманская область. Арктика13.07.19 15:50

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки

Сегодня большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

В первую очередь экипаж противолодочного корабля отработает взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27. Будут выполнены взлёты и посадки корабельных вертолётов на ходу корабля, а также облёты БПК «Вице-адмирал Кулаков» с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией.

Полёты пройдут по установленному маршруту над акваториями морских полигонов Северного флота в Баренцевом море. В ходе выполнения тренировочных полётов экипажи вертолётов также отработают тактические приёмы с использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных лодок.

В дальнейшем экипаж большого противолодочного корабля отработает комплекс учебно-боевых задач по своему основному предназначению – по поиску и противодействию подводным лодкам.

Как сообщает пресс-служба СФ, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения, а также 2 противолодочных вертолёта Ка-27.

В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

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