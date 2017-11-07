ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Отпущено всего три часа, чтобы спасти человека от неожиданного «взрыва в мозге»ИТОГИ: Ковтун у Путина, Мусатян в КПРФ, или Что ждать от «шабаша» Елены Берковой, Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.11.17 14:11

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Португалию и продолжил дальний поход

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Лиссабон (Португалия). Пополнив до установленных норм необходимые запасы, он продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантике.

Российский корабль находился в португальском порту три дня. Во время стоянки на борт БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Для семей сотрудников российского посольства была организована экскурсия по кораблю.

В целях отдыха личного состава и ознакомления с достопримечательностями столицы Португалии для экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» был организован сход на берег. Российские моряки посетили музей ВМС Португалии и побывали на борту парусного фрегата XIX века.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. Главную базу Северного флота – город Североморск – российский корабль покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБанки получат право блокировать счета клиентов при проведении сомнительных операций
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 507 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Елена И
06.11.17 19:20
Ну, понятно, свои же сдали, надоело дань платить. Гнать мошенников из МЧС!
Комментарий к новости:В Мурманской области заместитель начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» обвиняется в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей
KomRad
04.11.17 23:40
Что-то участников флеш-моба мало для праздника народного единства!
Комментарий к новости:Сердце цветов российского триколора
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Комментарий к новости:Жителей Кандалакши, перешедших на электрообогрев квартир, заставляют опять устанавливать традиционные батареи и производить двойную оплату за отопление
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)17:55Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСпрос на молочную продукцию сократился, россияне экономят на йогуртах, сырках, молочных десертах-PRO ВалютуКурс евро снизился на 31 копейку, доллара вырос почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроэнергия в села Чаваньга и Чапома подается круглосуточно без перебоев-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыМинстрой хочет, чтобы квартиросъёмщики настучали на владельцев жилья
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика