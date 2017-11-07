Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в Португалию и продолжил дальний поход

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Лиссабон (Португалия). Пополнив до установленных норм необходимые запасы, он продолжил выполнение задач дальнего похода в Атлантике.

Российский корабль находился в португальском порту три дня. Во время стоянки на борт БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибыл чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус. Для семей сотрудников российского посольства была организована экскурсия по кораблю.

В целях отдыха личного состава и ознакомления с достопримечательностями столицы Португалии для экипажа БПК «Вице-адмирал Кулаков» был организован сход на берег. Российские моряки посетили музей ВМС Португалии и побывали на борту парусного фрегата XIX века.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. Главную базу Северного флота – город Североморск – российский корабль покинул в конце июня. После участия в Главном военно-морском параде экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.