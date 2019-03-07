Большую рыбалку проведут на Семёновском озере во время 59 Праздника Севера учащихся

10 марта в Мурманске на озере «Семёновское» при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы состоятся соревнования по спортивному рыболовству 59 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 36 учащихся из 5 муниципальных образований нашего региона: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Апатиты и Терского района.

Юноши и девушки 2001 г .р. и младше будут соревноваться в спортивной ловле на мормышку со льда. Соревнования будут проводиться по системе «Поймал – отметил – сразу отпустил».

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, ранее в Семёновском озере ловили колюшку, окуней, которые были в большом количестве, в меньшем количестве попадались щука, форель, сиг и гольян. В рамках соревнований по спортивному рыболовству Праздника Севера учащихся два последних года подряд на озере «Семёновское» были пойманы щуки более 900 грамм .

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами с логотипом комитета по физической культуре и спорту Мурманской области и 59 Праздника Севера учащихся, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Также по итогам соревнований главная судейская коллегия определит победителей в номинациях «Самый юный участник», «Самая юная участница», «Самая большая выловленная рыба», «Первая выловленная рыба».

Церемония открытия состоится 10 марта в 12.00, начало соревнований в 12.15.