Бомбардировочная авиация Северного флота уничтожила группировку условного противника на Таймыре

В рамках проведения межвидового тактического учения сил Северного флота по обороне важного промышленного объекта в Арктике экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 отработали нанесение удара по объектам, имитирующим боевую технику противника.

В учении было задействовано четыре самолёта бомбардировочной эскадрильи отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Они взлетели с одного из военных аэродромов на севере России и нанесли бомбовый удар по целям, расположенным на полигоне под Норильском в Красноярском крае.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время полёта до цели лётчики преодолели расстояние свыше 1000 километров, отработав дозаправку топливом от двух воздушных танкеров Ил-78 дальней авиации ВКС России.

На полигоне экипажи Су-24 выполнили бомбометание неуправляемыми фугасными авиационными боеприпасами, точно поразив цели.

После успешного выполнения поставленных задач лётчики вернулись на аэродром базирования.