Борьба с коррупцией в Мурманской области ведётся по всем направлениям

9 декабря в прокуратуре Мурманской области под председательством первого заместителя прокурора области Сергея Фирсова состоялось заседание круглого стола, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Мурманской области Кузнецова И.А., глава регионального исполкома отделения в Мурманской области Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Сахневич М.Л., председатель комиссии Общественной палаты Мурманской области Рашева Н.Ю., представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области Вецко Д.М, Министерства юстиции Мурманской области Кузнецов К.Ю., Мурманского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сафин Р.А.

На встрече обсуждены результаты работы органов прокуратуры и правоохранительных органов области в сфере противодействия коррупции, определены направления деятельности и формы взаимодействия.

Как прозвучало во время обсуждения, по результатам надзорных мероприятий в текущем году прокурорами были выявлены более 2-х тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По требованиям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены 252 должностных лица, 57 лиц наказаны в административном порядке. По материалам прокурорских проверок возбуждены 8 уголовных дел.

Большая часть нарушений касается вопросов соблюдения запретов, ограничений и обязанностей на государственной и муниципальной службе.

Так, по результатам 9 проверок, проведенных прокуратурой области в текущем году в территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти и органах исполнительной власти региона, выявлены более 200 нарушений закона, связанных с недостоверным декларированием доходов и рядом других нарушений. Завершены служебные проверки в 5 органах, 29 лиц подвергнуты дисциплинарным взысканиям.

По протестам прокуроров приведён в соответствие с требованиями федерального законодательства 141 нормативный правовой акт. Системная работа проводится в целях исключения коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов. Всего из 426 актов коррупциогенные факторы исключены.

По постановлениям прокуроров в текущем году к административной ответственности привлечены 37 лиц, сумма наложенных штрафов превысила 2 млн рублей.

На особом контроле прокуратуры области остаются вопросы возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. В 2019 году в суды области направлено 16 заявлений о взыскании ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 21,6 млн рублей, удовлетворено 8 исков на сумму 10,9 млн рублей, прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора 2 заявления на сумму 1,4 млн рублей, остальные иски находятся в стадии рассмотрения.

По результатам рассмотрения уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности постановлено 30 обвинительных приговоров в отношении 35 лиц, в том числе осуждены 4 должностных лица органа исполнительной власти Мурманской области, 3 сотрудника правоохранительных органов, 13 руководителей и должностных лиц государственных областных и муниципальных учреждений, 9 руководителей коммерческих организаций.

В заключение участниками заседания круглого стола определён ряд задач, направленных на активизацию и расширение форм взаимодействия органов прокуратуры и общественных организаций, представителей предпринимательского сообщества.